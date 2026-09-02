Суд отказался отпустить основателя ГК «Эфко» под залог в 3 млрд рублей

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела основателя ГК «Эфко» Валерия Кустова и топ-менеджеров предприятия, обвиняемых в хищениях при поставках дронов для армии. По версии МВД, произведенные для военных беспилотники стоимостью свыше 3 млрд руб. не соответствовали заявленному техзаданию и тактико-техническим характеристикам.

На заседании Мосгорсуда защита Валерия Кустова утверждала, что само событие преступления не доказано, и просила выпустить менеджера под залог в 3 млрд рублей. Однако суд отказался сделать это.

Подробности — в материале «Следствие налетело на дроны».