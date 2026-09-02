Суд отказался отпустить основателя ГК «Эфко» под залог в 3 млрд рублей
“Ъ” стали известны подробности уголовного дела основателя ГК «Эфко» Валерия Кустова и топ-менеджеров предприятия, обвиняемых в хищениях при поставках дронов для армии. По версии МВД, произведенные для военных беспилотники стоимостью свыше 3 млрд руб. не соответствовали заявленному техзаданию и тактико-техническим характеристикам.
На заседании Мосгорсуда защита Валерия Кустова утверждала, что само событие преступления не доказано, и просила выпустить менеджера под залог в 3 млрд рублей. Однако суд отказался сделать это.
Подробности — в материале «Следствие налетело на дроны».
Обвинение против Валерия Кустова и менеджеров ГК «Эфко» строится на версии о подмене предмета субсидируемой разработки: готовый китайский беспилотник, как полагает следствие, выдавали за российский продукт, созданный по программе импортозамещения. Для отчетности в Министерство экономического развития, по версии МВД, также завышались показатели полетов изделия. Поэтому претензии касаются не только соответствия поставленных дронов техническому заданию, но и возможного хищения бюджетных средств через искажение происхождения и характеристик продукции.
В июле 2026 года Кустова заключили под стражу по версии о хищении субсидий Минпромторга, выделенных на разработку и производство дронов. В деле фигурирует предполагаемый ущерб свыше 8 млрд руб., а обвинения предъявлены по статьям о мошенничестве и растрате; на этом фоне суд оставил прежнюю меру пресечения, не заменив ее залогом.