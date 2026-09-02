Экспорт дизтоплива из США достиг рекордных 54,2 млн баррелей
Экспорт дизельного топлива из США в условиях геополитической напряженности и остановки российских поставок в августе достиг рекордных 54,2 млн баррелей, увеличившись на 16,3% с июля, говорится в обзоре S&P Global. Стоимость дизтоплива со сверхнизким содержанием серы (ULSD), поставляемого по трубопроводу на побережье Мексиканского залива, выросла до $4,7 за галлон, самого высокого показателя с начала ведения статистики в мае 2006 года.
Ключевым фактором резкого роста цен стало продление Россией запрета на экспорт дизельного топлива для НПЗ до 30 сентября, отмечается в обзоре. Полное эмбарго, распространяющееся в том числе на производителей, действовало с 8 июля, и ограничения для НПЗ планировалось снять с 1 сентября. Но правительство приняло решение о продлении запрета «для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке».
Подробнее — в материале «Ъ» «Американский налив»
Продление российского запрета убрало с международного рынка часть доступного дизтоплива, поэтому импортерам пришлось искать другие источники. Бразилия, ранее получавшая значительные объемы из России, могла нарастить закупки в США, а Турция — использовать накопленные запасы, как это происходило во время эмбарго 2023 года. Так российское ограничение перераспределяет спрос в пользу американских поставщиков.
Сокращение предложения повысило ценность дизтоплива, произведенного в США: маржа его переработки выросла с чуть более $60 за баррель в конце июня до свыше $80 в день объявления запрета. При этом Россия до кризиса обеспечивала около 10% мировых поставок дизтоплива, поэтому длительное ограничение создает риск дальнейшего роста мировых цен.
Для самой России дизтопливо составляет основу экспорта нефтепродуктов, а эмбарго ухудшает рентабельность нефтепереработки и косвенно сдерживает добычу нефти. Продление ограничения, по оценке аналитика, могло быть связано с уборочной кампанией в августе—сентябре: дополнительные объемы требовались внутренним потребителям, что одновременно уменьшало доступное для внешнего рынка предложение.