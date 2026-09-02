Экспорт дизтоплива из США достиг рекордных 54,2 млн баррелей

Экспорт дизельного топлива из США в условиях геополитической напряженности и остановки российских поставок в августе достиг рекордных 54,2 млн баррелей, увеличившись на 16,3% с июля, говорится в обзоре S&P Global. Стоимость дизтоплива со сверхнизким содержанием серы (ULSD), поставляемого по трубопроводу на побережье Мексиканского залива, выросла до $4,7 за галлон, самого высокого показателя с начала ведения статистики в мае 2006 года.

Ключевым фактором резкого роста цен стало продление Россией запрета на экспорт дизельного топлива для НПЗ до 30 сентября, отмечается в обзоре. Полное эмбарго, распространяющееся в том числе на производителей, действовало с 8 июля, и ограничения для НПЗ планировалось снять с 1 сентября. Но правительство приняло решение о продлении запрета «для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке».

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