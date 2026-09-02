«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки наводнения в Непале

Корпорация «Роскосмос» опубликовала снимки со спутников, демонстрирующие масштабы наводнения в Непале. Фотографиями поделилась в Telegram пресс-служба компании.

Спутник «Ресурс-П» сделал снимки непальской реки Трисули с высоты около 500 км, рассказали в «Роскосмосе». Фотографии датируются 9 июля и 28 августа. На них видно, как река выходит из берегов и затапливает соседние районы.

Наводнение произошло из-за частичного обвала ледника на горе Лангтанг-Лирунг 26 августа. Лед рухнул в ущелье реки Лхенде-Кхола, что привело к перекрытию русла. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в Непале и в Тибетском автономном районе Китая. В Непале погибли более 1,1 тыс. человек. Еще 4 тыс. пропали без вести, среди них — девять граждан России.