В Москве стартует 12-й Международный кинофестиваль «Докер»

Фестиваль «Докер» вырос из показов документального кино, которые с 2011 года организовывали в Москве и других российских городах продюсер Ирина Шаталова и режиссеры Игорь Морозов и Анастасия Тарасова. За первые четыре года было проведено более 300 таких смотров. В 2015 году «Докер» сменил формат и стал кинофестивалем, который с тех пор проводится ежегодно.

В этом году смотр включает три конкурса: полнометражных картин, короткого метра и «Докер Арт», куда вошли фильмы о живописи, музыке, театре и танце, а также внеконкурсные программы и спецпоказы. Всего в программе фестиваля 80 авторских документальных фильмов из 30 стран.

Подробности — в материале «Головоломка памяти».