Головоломка памяти

3 сентября в Москве стартует 12-й Международный фестиваль «Докер», который продлится до 13 сентября. В программе фестиваля 80 авторских документальных фильмов из 30 стран. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фильмы фестиваля «Докер» подсвечивают человеческие судьбы и связи в разных уголках мира

Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля Фильмы фестиваля «Докер» подсвечивают человеческие судьбы и связи в разных уголках мира

Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля

Фестиваль «Докер» вырос из показов документального кино, которые с 2011 года организовывали в Москве и других российских городах продюсер Ирина Шаталова и режиссеры Игорь Морозов и Анастасия Тарасова. За первые четыре года было проведено более 300 таких смотров. В 2015 году «Докер» сменил формат и стал кинофестивалем, который с тех пор проводится ежегодно.

В этом году смотр включает три конкурса: полнометражных картин, короткого метра и «Докер Арт», куда вошли фильмы о живописи, музыке, театре и танце, а также внеконкурсные программы и спецпоказы.

По словам директора фестиваля Ирины Шаталовой, программа нынешнего «Докера» «похожа на грандиозную головоломку», каждый фильм в ней «предлагает собственный способ шагнуть в действительность: выбирает дистанцию, ритм, структуру и степень авторского присутствия».

В основной конкурс вошли 12 фильмов. Оценивать их будет жюри, состоящее из режиссера, сценариста и продюсера Сергея Мирошниченко (Россия), режиссера и продюсера Зиппора Кимунду (Кения) и режиссера, оператора Кайла Сандиланса (Канада). В картинах основного конкурса можно увидеть несколько общих тем.

Первая — сохранение связей человека с домом и близкими. Героиня ленты «На расстоянии памяти» Мортезы Ахмадванда уехала из Ирана в США, и теперь ее единственная связь с родителями — установленные в их доме видеокамеры, через которые она наблюдает за их жизнью.

«Пайкар» голландского режиссера афганского происхождения Давуда Хилманди рассказывает о том, как он вернулся на родину, чтобы встретиться с отцом — бывшим бойцом-моджахедом, ставшим имамом, писателем и поэтом.

Израильтянин Идо Вайсман в «Солнечной бухте» запечатлел жизнь неприкаянных обитателей называющегося так горько-иронично кемпинга для автодомов в Эйлате. Герои фильма ищут баланс между нынешним одиночеством и своей жизнью, оставленной позади.

Картина Леонор Нойво «Булакна» о трудовой миграции филиппинских женщин, которым приходится разрываться между необходимостью зарабатывать на жизнь и тоской по близким, связывает тему сохранения корней с еще одной — жизнью женщин в патриархальных сообществах.

Ее продолжает «Берона» турецкого режиссера Барыша Алты, две героини которой делятся своими историями: замужество в 17 лет, домашнее насилие, тяжелый труд. В «Ее территории» Каллола Мухерджи женщины из консервативной индийской деревни, где им запрещено даже выходить на улицу без разрешения мужчин, поднимают бунт, отстаивая свое право на трудоустройство.

Еще две картины, напротив, исследуют типично мужские судьбы и проблемы. Это «Ни тени слабости» Рашида Хафага и Фредерика Жеффруа о тренере по боксу из парижского пригорода, который помогает своим молодым бойцам достичь престижных рингов Монако.

И единственный российский фильм в основном конкурсе — «На грани» Сергея Карандашова о враче-реаниматологе из Дагестана, пытающемся совмещать работу в эпицентре экстренных ситуаций с семьей и воспитанием детей.

«Обед» Дениса Паса из Гватемалы и «Зима пришла» иранца Саджада Имани показывают мир взрослых глазами детей. В первом фильме двое мальчишек—чистильщиков обуви теряют свои рабочие коробки и отправляются на их поиски. Во втором 16-летняя девушка и 6-летняя девочка со своими семьями ведут кочевую жизнь в горах Ирана среди недружелюбной природы.

В конкурсе также участвует фильм открытия фестиваля «Даже если мы — острова», режиссерский дебют оператора Кристины Родригес Пас. Переживая личный кризис, она отправляется в путешествие по Испании на поиски последних смотрителей маяков. Тема исчезающих традиций и уходящей натуры связывает этот фильм с картиной «Деревушка Бока-Вьеха» Йовегами Асконы Моры о небольшой рыбацкой деревне на юге Мексики.

В конкурс короткого метра вошли 12 картин из 11 стран. Россия представлена двумя камерными работами: «Пещера грез» Марины Левашовой и «Одни» Александра Абдуляпарова.

Выбирать из них лучшие будет жюри, в которое вошли режиссер Ясер Балеби (Иран), продюсеры Катерина Михайлова (Россия) и Манодж Нандвана (Индия).

Закроет фестиваль «экспериментальный научный детектив» Юлии Киселевой «В поисках сенсорной депривации» о поисках утраченного шедевра советского кино.

Большинство картин, среди которых призеры кинофестивалей в Венеции, Роттердаме, крупнейшего смотра документального кино IDFA в Амстердаме и других, покажут в России впервые.