Президент РСМД Тренин: угроза Зеленского закрыть небо России — акт отчаяния

Слова Владимира Зеленского о намерении «закрыть небо» над Россией и парализовать гражданское авиасообщение в стране — это, как отметил на встрече с прессой 1 сентября президент Владимир Путин, заявка на государственный терроризм. Угроза Зеленского — это, безусловно, акт отчаяния. Вооруженные силы России фактически лишили Украину выхода к морю, уничтожая портовую инфраструктуру и поражая суда, действующие в интересах Украины; они также приступили к разрушению сухопутных пунктов пропуска, связывающих Украину с внешним миром, и к выводу из строя ее энергетической инфраструктуры.

Стратегия ответных ударов, даже более мощных, в этих условиях сама по себе не способна сдержать наших противников. Необходимо, подсказывает логика, не следовать за противником ступенька за ступенькой по лестнице эскалации, а, поставив ее под свой контроль, остановить опаснейшее движение к большой войне. Это означает, что решительные шаги на упреждение уже изготовившегося противника более чем оправданны.

Подробнее читайте в колонке президента РСМД Дмитрия Тренина «У последней черты».