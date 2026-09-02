Путин: руководство Украины угрозами авиации сделало заявку на терроризм

Российское руководство расценивает новые угрозы Киева «закрыть российское небо» и сделать небезопасными полеты гражданской авиации РФ и зарубежных стран как демонстрацию готовности перейти к государственному терроризму. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отвечая 1 сентября на вопросы журналистов по итогам своего визита на саммит ШОС в Бишкеке.

«Это заявка на терроризм, это еще не переход к терроризму. А если уж до этого дойдет, то мы посмотрим, как отвечать. Найдем инструменты»,— предупредил Владимир Путин.

По словам президента, вооруженные силы РФ не наносят ударов по военно-политическому руководству Украины, так как Москве нужны в Киеве люди для ведения переговоров. «Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди. Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени, наносить нам очередной стратегический удар, стратегическое поражение. Какие-то там нам переговорщики нужны»,— заявил президент РФ.

На вопрос, может ли объект на территории Великобритании, производящий оружие для украинских ударов по России, стать законной целью для вооруженных сил РФ, Владимир Путин ответил: «Это военная тайна». Комментируя заявление российского лидера, британская газета Daily Express 2 сентября назвала его «пугающим ответом из двух слов». «Что самое страшное, Путин не дал никаких дальнейших комментариев»,— отмечает Daily Express.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пальцем в российское небо»