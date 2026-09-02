«Кинопоиск» эксклюзивно покажет турнир по вольной борьбе RAF Moscow с Чимаевым

«Кинопоиск» эксклюзивно покажет турнир по вольной борьбе RAF Moscow. Трансляции поединков будут доступны подписчикам «Яндекс Плюса» в прямом эфире и в записи.

В промоушене RAF схватки по правилам вольной борьбы проводятся между действующими спортсменами, ведущими бойцами ММА и других единоборств. Среди участников — олимпийские чемпионы и чемпионы мира, бывшие и действующие чемпионы UFC. Турнир в Москве станет четырнадцатым мероприятием промоушена и вторым за пределами США.

Турнир состоится 5 сентября на «ВТБ Арене». В главном событии вечера экс-чемпион UFC в среднем весе россиянин Хамзат Чимаев проведет поединок с американцем Тайроном Вудли. Также пройдет бой между двукратным олимпийским чемпионом Абдулрашидом Садулаевым и Заком Браунагелом из США.

Всего на турнире состоятся 13 боев, в том числе три титульных. Обладатель пояса в полутяжелом весе американец Кайл Снайдер будет защищать титул в бою против олимпийского чемпиона Ахмеда Тажудинова, представляющего Бахрейн. Соперником чемпиона в промежуточном весе Ахмеда Тажудинова из США станет Магомедхабиб Кадимагомедов, выступающий под флагом Белоруссии. В женской титульной схватке россиянка Вусала Парфианович встретится с американкой Кеннеди Блейдс.

Помимо трансляций пользователям «Плюса» будут доступны актуальные и архивные сезоны бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter, турниры по грэпплингу UFC BJJ в экспертной озвучке тренеров Станислава Варшавского и Дауда Адаева, а также шоу «Претендентская серия Дейны Уайта» и авторский подкаст Адама Зубайраева и Тамби Масаева «Hustle show».

Арнольд Кабанов