В Воронежской области цены на пшеницу четвертого класса за неделю упали на 20%

Воронежская область стала лидером в Черноземье по темпам падения цен на пшеницу четвертого класса (используется для выпуска недорогих сортов муки и макарон) — за неделю, с 14 по 21 августа, средняя стоимость такого зерна в регионе сократилась на 20%, до 8,65 тыс. руб. за т. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Прозерно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Цены на пшеницу третьего класса упали в регионе на 13,7% — до 9,75 тыс. руб., а на фуражную пшеницу — на 12,2%, до 8,25 тыс. руб. Меньше всего в Воронежской области по сравнению с другими регионами Черноземья просели цены на фуражный ячмень — на 7%, до 8,9 тыс. руб.

В макрорегионе на фоне приостановки экспорта зерна через крупнейшие терминалы в южных портах фиксируются более сдержанные темпы падения цен на пшеницу, чем в целом по стране. Эксперты отмечают, что стоимость зерна в Черноземье может быстрее стабилизироваться из-за большего внутреннего спроса и доступа к северо-западным терминалам.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Экспорт клюет по зернышку».

Егор Якимов