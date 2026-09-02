Министр энергетики США: через Ормуз прошли рекордные 17 млн баррелей нефти

Министр энергетики США Крис Райт заявил в интервью телеканалу CNBC , что 31 августа через Ормузский пролив прошли рекордные с начала войны в Иране более 17 млн баррелей нефти. По словам господина Райта, Иран потерял возможность «держать мировую экономику в заложниках», поскольку американские военные обеспечивают проход танкеров через пролив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Timothy Gardner / Reuters Фото: Timothy Gardner / Reuters

CNBC пишет, что до начала войны в Иране через Орумузский пролив проходило в среднем 20 млн баррелей нефти в день. Господин Райт ранее уже заявлял о значительных объемах нефти, перевезенной танкерами через Ормуз. По его словам, 18 августа американские военные помогли переправить через пролив более 15 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Однако тогда The Wall Street Journal писала, что оценка господина Райта «существенно расходится с данными аналитиков».

Яна Рождественская