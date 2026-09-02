Думу попросили разрешить разделение участков под объектами культурного наследия
Парламент Московской области попросил убрать из законодательства об охране объектов культурного наследия (ОКН) норму, запрещающую дробить земельные участки под ними. Проект поправок к ст. 48 закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» в нижнюю палату федерального парламента внесли Мособлдума и депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов, Денис Майданов и Вячеслав Фомичев. В этой статье содержится запрет на раздел охраняемых памятников, «ансамблей, находящихся в общей собственности» и земельных участков под ними.
По мнению авторов поправок, запрет мешает вводить охраняемые усадьбы в хозяйственный оборот, поскольку содержание их больших земельных наделов отпугивает инвесторов. В Нижегородском кремле и подмосковной усадьбе «Архангельское» разделение земель не повлияло на сохранность ОКН, подчеркивают в Мособлдуме. При этом остается неясным, кто при дроблении будет содержать участки, не заинтересовавшие инвесторов, рассуждает эксперт.
Подробнее — в материале «Ъ» «Из-под памятников выдергивают землю»