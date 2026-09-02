МИД РФ пообещал временному поверенному в делах ФРГ жесткий ответ на санкции

Россия решительно отвергает предъявленные Германией обвинения в причастности к инциденту в аэропорту Лейпцига. Власти ФРГ получат «жесткий ответ» на свои санкции. Об этом в российском МИДе заявили временному поверенному в делах ФРГ Бернду Финке, сообщает пресс-служба дипведомства.

В МИД России назвали обвинения «абсолютно надуманными». Там также сообщили, что расценивают решение о закрытии генконсульства в Бонне и Российского дома в Берлине «как очередной шаг на пути окончательного разрушения» потенциала двусторонних отношений, который создавался «многими поколениями» политиков и дипломатов ФРГ и России. По словам представителей российского МИДа, власти Германии «сознательно пошли на откровенную провокацию» ради эскалации отношений.

Господин Финке провел сегодня в МИДе около часа, сообщает ТАСС. По сведениям Suddeutsche Zeitung, новый посол Германии в России Клеменс фон Гётце в Москве отсутствует.

Дрон со взрывчаткой обнаружили в Лейпциг/Галле ночью 5 августа рядом с украинским грузовым самолетом, перевозившим боеприпасы. Накануне глава МВД Германии Александр Добриндт со ссылкой на данные немецкой службы безопасности заявил, что Берлин возлагает ответственность на Москву. Власти Германии вызвали российского посла в Берлине, а также намерены закрыть генконсульство России в Бонне и Русский дом в германской столице. Россия причастность к инциденту отрицает.

Подробнее — в материале «Ъ» «По лейпцигскому счету».