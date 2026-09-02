Суд в Воронеже заочно приговорил столичного адвоката к четырем годам за драку

Ленинский районный суд Воронежа заочно приговорил бывшего адвоката адвокатской палаты Москвы Марка Минакова к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фигурант скрылся от следствия и в 2024 году покинул Россию. Его объявили в международный розыск. Срок наказания будет исчисляться с момента экстрадиции осужденного в РФ либо его задержания на территории страны. Приговор в законную силу пока не вступил.

Установлено, что Минаков вместе с соучастником, уже осужденным по этому делу, нанес потерпевшему не менее 32 ударов руками и ногами.

В июле стало известно, что Свердловский районный суд Белгорода приговорил хорошо известного в регионе бывшего адвоката Алексея Уколова к трем годам колонии общего режима и штрафу на 1,5 млн руб. за покушение на мошенничество и два эпизода мошенничества. Его также лишили права заниматься адвокатской деятельностью. Как установил суд, Уколов вводил в заблуждение своих находящихся под стражей доверителей, обещая им изменить меру пресечения на домашний арест.

Кабира Гасанова