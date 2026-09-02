Крупные российские банки повысили ставки по коротким вкладам на 1,5-2,5%
Дефицит ликвидности и сдержанная политика ЦБ в отношении ключевой ставки повысили привлекательность банковских вкладов. В минувшем месяце ряд крупнейших банков уже подняли ставки на 1,5–2,5 п. п., в ближайшее время их число будет увеличиваться. Впрочем, кредитные организации действуют избирательно, отдавая предпочтение «новым» деньгам или новым клиентам, а также требуя исполнения специальных условий.
Финансовый маркетплейс «Финуслуги» на основе данных 20 крупнейших банков зафиксировал в августе рост ставок по трехмесячным вкладам на 0,09 п. п., до 13,85% годовых, по шестимесячным — на 0,12 п. п., до 13,18% годовых. В частности, в первой половине месяца Сбербанк и Газпромбанк увеличили доходность именно в коротких продуктах (до шести-девяти месяцев). Альфа-банк выбился из общего тренда и заметно поднял ставки, в том числе на депозиты до трех лет. В результате, по данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в третьей декаде августа достигла 12,9% годовых, наивысшего значения с первой декады июня.
Подробнее — в материале «Ъ» «Депозиты на разогреве».
К 26 августа 2026 года дефицит ликвидности достиг 2,45 трлн руб., поэтому банкам приходится конкурировать за средства вкладчиков. Короткие вклады удобны для этой задачи: при неопределенности с траекторией ключевой ставки кредитные организации не хотят надолго фиксировать высокую стоимость фондирования, а короткие сроки позволяют быстрее управлять ликвидностью.
Такая конструкция дает банкам гибкость: можно привлечь свежую клиентскую базу и улучшить текущую ликвидность, не удорожая сразу весь портфель привлеченных средств. Поэтому повышенная доходность часто доступна только новым клиентам или при размещении «новых» денег; это позволяет не переплачивать за средства, которые уже находятся в банке, и одновременно удерживать поступающие суммы.
Широкого повышения ставок из этого не следует: при замедлении кредитования и сокращении числа качественных заемщиков банкам нецелесообразно существенно наращивать стоимость фондирования. Вкладчику поэтому важно проверять не только указанную ставку, но и требования к новым деньгам, статусу клиента и выполнению условий: в высокодоходных продуктах досрочное расторжение, как правило, ведет к перерасчету процентов по ставке 0,01%.