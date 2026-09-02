Крупные российские банки повысили ставки по коротким вкладам на 1,5-2,5%

Дефицит ликвидности и сдержанная политика ЦБ в отношении ключевой ставки повысили привлекательность банковских вкладов. В минувшем месяце ряд крупнейших банков уже подняли ставки на 1,5–2,5 п. п., в ближайшее время их число будет увеличиваться. Впрочем, кредитные организации действуют избирательно, отдавая предпочтение «новым» деньгам или новым клиентам, а также требуя исполнения специальных условий.

Финансовый маркетплейс «Финуслуги» на основе данных 20 крупнейших банков зафиксировал в августе рост ставок по трехмесячным вкладам на 0,09 п. п., до 13,85% годовых, по шестимесячным — на 0,12 п. п., до 13,18% годовых. В частности, в первой половине месяца Сбербанк и Газпромбанк увеличили доходность именно в коротких продуктах (до шести-девяти месяцев). Альфа-банк выбился из общего тренда и заметно поднял ставки, в том числе на депозиты до трех лет. В результате, по данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в третьей декаде августа достигла 12,9% годовых, наивысшего значения с первой декады июня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депозиты на разогреве».