Экс-участник Beastie Boys Майк Ди выпустил дебютный сольный альбом

Экс-участник Beastie Boys Майк Ди (Майкл Даймонд) выпустил дебютный сольный альбом «Thank You». Это его первый релиз без трио, которое прекратило существование после смерти Адама Яука от рака в 2012 году. Вместо рэпа на повышенных тонах на альбоме — нервная смесь аналоговых синтезаторов, перегруженных голосов, ломаного бита, постпанка, индастриала, психоделики и инди-попа.

Альбом начинается сразу с бешеного ломаного ритма песни «Switch Up» с сильным эхом британского биг-бита 1990-х. Во втором треке «What We Got» безошибочно опознается стиль читки, свойственный Beastie Boys, но для альбома в целом он не стал определяющим. «True Colors» снова возвращает слушателя в Британию, точнее — в Манчестер, он поет здесь почти как Шон Райдер из Happy Mondays. И весь дальнейший ход событий — это отчаянные упражнения в танцевальном бите.

Новые треки Майка Ди легко представить себе на стадионах и больших фестивалях, но вряд ли в топовых плейлистах цифровых платформ. Это не ретрозвук, скорее — звук, намеренно сторонящийся студийного глянца. Он несовершенен, как и сама жизнь.

Подробнее о новом альбоме читайте в материале «Сам себе речитатив».