Клубы АПЛ за лето потратили на покупку футболистов рекордные 3,46 млрд фунтов

В ночь на 2 сентября в ведущих европейских футбольных лигах закрылось летнее трансферное окно. Команды АПЛ потратили за лето на усиление рекордные 3,46 млрд фунтов. Это значительно больше, чем израсходовали также входящие в «большую пятерку» лиги Испании, Италии, Германии и Франции, вместе взятые. В рамках нынешней трансферной кампании переходы стоимостью под €100 млн или дороже перестали быть чем-то особенным, а более трети всех сделок прошли внутри АПЛ, между ее клубами. С учетом покупок у команд из низших дивизионов доля внутренних переходов составила почти половину.

Прошлым летом английские команды инвестировали в усиление 3,14 млрд фунтов (€3,66 млрд). Это был рекорд — во многом и знаковый (впервые расходы клубов лиги на новых игроков превысили 3 млрд фунтов за одно лето), и, как ни странно, тревожный. Ведь вскоре руководство АПЛ, опасавшееся, что команды тратят слишком уж много, внесло изменения в финансовый регламент, ужесточив требования к параметрам безубыточности с тем, чтобы клубы чуть поумерили аппетиты.

Однако за минувшее лето английские клубы пустили на покупку игроков уже 3,46 млрд фунтов (€4,03 млрд). Хотя еще за день до закрытия трансферного окна казалось, что прошлогодний рекорд все же может устоять.

Подробнее — в материале «Ъ» «Англичане пустились в расход»