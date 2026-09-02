Клубы АПЛ за лето потратили на покупку футболистов рекордные 3,46 млрд фунтов
В ночь на 2 сентября в ведущих европейских футбольных лигах закрылось летнее трансферное окно. Команды АПЛ потратили за лето на усиление рекордные 3,46 млрд фунтов. Это значительно больше, чем израсходовали также входящие в «большую пятерку» лиги Испании, Италии, Германии и Франции, вместе взятые. В рамках нынешней трансферной кампании переходы стоимостью под €100 млн или дороже перестали быть чем-то особенным, а более трети всех сделок прошли внутри АПЛ, между ее клубами. С учетом покупок у команд из низших дивизионов доля внутренних переходов составила почти половину.
Прошлым летом английские команды инвестировали в усиление 3,14 млрд фунтов (€3,66 млрд). Это был рекорд — во многом и знаковый (впервые расходы клубов лиги на новых игроков превысили 3 млрд фунтов за одно лето), и, как ни странно, тревожный. Ведь вскоре руководство АПЛ, опасавшееся, что команды тратят слишком уж много, внесло изменения в финансовый регламент, ужесточив требования к параметрам безубыточности с тем, чтобы клубы чуть поумерили аппетиты.
Однако за минувшее лето английские клубы пустили на покупку игроков уже 3,46 млрд фунтов (€4,03 млрд). Хотя еще за день до закрытия трансферного окна казалось, что прошлогодний рекорд все же может устоять.
Подробнее — в материале «Ъ» «Англичане пустились в расход»
Финансовую базу трансферной активности АПЛ формируют, в частности, доходы от медиаправ: по планам лиги, в период с 2025 по 2028 год она рассчитывает получить от их реализации 12,25 млрд фунтов, и поступления из заграничных источников уже практически сравнялись с национальными. При этом покупки английских клубов более чем на ?1 млрд превышали поступления от продаж игроков, то есть расходы не сводились к простому перераспределению выручки от исходящих трансферов.
Быстро закрыть такой разрыв деньгами владельцев клубы не могут: правила АПЛ и UEFA ограничивают подобные вложения — так, даже саудовский инвестфонд Public Investment Fund, владеющий «Ньюкаслом», не имеет возможности быстро залить клуб деньгами. Поэтому рекордные покупки повышают требования к собственной финансовой устойчивости команд: им необходимо удерживать баланс расходов и доходов, а не только искать средства на усиление состава.
Продолжение крупных вложений при такой конструкции несет риск дисбаланса. Ведущий эксперт Deloitte Sports Business Group Тим Бридж отмечал, что, несмотря на усилия регуляторов, стремящихся снизить остроту гонки за талантами, клубы будут и далее наращивать вложения в новых игроков, но командам не стоит увлекаться — им нужно думать о балансе расходов и доходов.