Англичане пустились в расход

В ночь на 2 сентября в ведущих европейских футбольных лигах закрылось летнее трансферное окно. Благодаря щедрости клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), «на флажке» закрывших несколько топовых сделок, включая переход Энцо Фернандеса в «Манчестер Сити» за 125 млн фунтов, окончание кампании получилось громким. Команды АПЛ потратили за лето на усиление рекордные 3,46 млрд фунтов. Это значительно больше, чем израсходовали также входящие в «большую пятерку» лиги Испании, Италии, Германии и Франции, вместе взятые. В рамках нынешней трансферной кампании переходы стоимостью под €100 млн или дороже перестали быть чем-то особенным, а более трети всех сделок прошли внутри АПЛ, между ее клубами. С учетом покупок у команд из низших дивизионов доля внутренних переходов составила почти половину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трансфер Энцо Фернандеса из «Челси» в «Манчестер Сити» стоимостью 125 млн фунтов стал самым дорогим в рамках нынешней летней кампании

Фото: MCFC Трансфер Энцо Фернандеса из «Челси» в «Манчестер Сити» стоимостью 125 млн фунтов стал самым дорогим в рамках нынешней летней кампании

Фото: MCFC

Летнее трансферное окно нынешнего сезона, закрывшееся в ведущих европейских лигах в ночь на 2 сентября, вновь подтвердило тотальное превосходство Английской премьер-лиги в финансовой мощи. Оно давно уже воспринимается как нечто само собой разумеющееся, но, похоже, клубы АПЛ не намерены останавливаться в денежной гонке и готовы всякий раз поднимать планку. Скажем, прошлым летом английские команды инвестировали в усиление 3,14 млрд фунтов (€3,66 млрд). Это был рекорд — во многом и знаковый (впервые расходы клубов лиги на новых игроков превысили 3 млрд фунтов за одно лето), и, как ни странно, тревожный. Ведь вскоре руководство АПЛ, опасавшееся, что команды тратят слишком уж много, внесло изменения в финансовый регламент, ужесточив требования к параметрам безубыточности с тем, чтобы клубы чуть поумерили аппетиты.

Получилось, как видно, не очень хорошо. За минувшее лето английские клубы пустили на покупку игроков уже 3,46 млрд фунтов (€4,03 млрд).

Хотя еще за день до закрытия трансферного окна казалось, что прошлогодний рекорд все же может устоять. Но в последние часы команды, обычно предпочитающие решать вопросы с важными переходами заранее, как с цепи сорвались. За сутки были осуществлены покупки на 475 млн фунтов (€553,8 млн), включая и самый крупный трансфер — полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса. Он перебрался из «Челси» в «Манчестер Сити». Последний заплатил за аргентинца 125 млн фунтов (€145 млн), повторив, таким образом, английский рекорд, установленный год назад, когда за такую же сумму «Ливерпуль» приобрел у «Ньюкасла» шведского форварда Александра Исака. Манчестерцы, новый главный тренер которых Энцо Мареска активно перестраивает команду под себя, вообще проявляли чудеса щедрости. Команда вложила в усиление заявки 458 млн фунтов (€534 млн). Это тоже рекорд английского футбола. Прежний был установлен «Ливерпулем» в 2025 году и составлял 415 млн фунтов (€484 млн).

Однако, каким бы ярким ни был переход Фернандеса, назвать его невероятным, выбивающимся из тренда, как все еще остающиеся самыми дорогими в истории трансферы в 2017 и 2018 годах Неймара и Килиана Мбаппе в ПСЖ (парижане отдали за них «Барселоне» и «Монако» €222 млн и €180 млн), нельзя. И дело не только в уже упомянутом Исаке. Этим летом в АПЛ еще несколько футболистов были куплены за сумму, превышающую €100 млн или совсем немного до нее не дотягивающую. По сути, стомиллионные сделки довольно быстро превращаются в обыденность.

Кроме того, как видно, почти все топовые сделки были совершены между английскими командами. Это интересная особенность трансферной кампании.

Если учесть трансферы с участием клубов низших английских дивизионов, то доля внутренних трансферов в Англии составила 44%. Ничего удивительного в этом нет, учитывая уровень цен на английском рынке. Он пылесосом вытягивает таланты с мира, и лишь отдельные клубы-гиганты уровня испанского «Реала» время от времени могут кого-то перехватывать. Для сравнения, команды из высших дивизионов Испании, Италии, Германии и Франции, которые наряду с командами АПЛ принято относить к «большой футбольной пятерке», потратили на усиление этим летом €3,26 млрд (2,8 млрд фунтов) в общей сложности. Или еще забавный факт: новичок АПЛ «Ипсвич Таун» израсходовал на покупки 171 млн фунтов (€199 млн), в то время как такие гранды, как «Барселона» и ПСЖ, ограничились расходами в €184 млн и €152 млн соответственно.

Александр Петров