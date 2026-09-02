Сиделец не вернулся из боя

Как стало известно “Ъ”, пропавший без вести в зоне боевых действий бывший заместитель председателя подмосковного правительства Илья Бронштейн давно просился на СВО. Учитель истории по образованию без какой-либо военной подготовки, он несколько раз пытался заключить контракт с Минобороны, находясь под следствием, однако встречал отказы со стороны ФСБ. Согласие он получил только в феврале этого года, когда его уголовное дело по обвинению в двух эпизодах взяточничества ушло в суд. Сообщники штурмовика в мае получили обвинительные приговоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель председателя правительства Мособласти Илья Бронштейн

Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва» Бывший заместитель председателя правительства Мособласти Илья Бронштейн

Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

По данным источников “Ъ”, информация о пропаже без вести в зоне СВО 42-летнего Ильи Бронштейна появилась еще около двух недель. Об этом по телефону сообщили сослуживцы экс-вице-премьера правительства Московской области его родственникам. При этом звонившие не сообщили ни о времени, ни об обстоятельствах происшедшего. Розыски господина Бронштейна пока результатов не дали.

Собеседники “Ъ” уточнили, что господин Бронштейн давно хотел попасть на спецоперацию. Несколько заявлений в Минобороны с просьбой заключить с ним контракт он написал из СИЗО-11 в Ногинске, где содержался после задержания сотрудниками ФСБ и следователями ГУ СКР по Московской области в сентябре 2024 года по обвинению в получении двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В окружении бывшего подмосковного вице-премьера к этим инициативам относились отрицательно. Как там отмечали, господин Бронштейн — сугубо гражданский человек.

В 2006 году он получил высшее образование в Московском городском педагогическом университете по специальности «учитель истории». В армии он не служил и никакой даже начальной военной подготовки не проходил. И до перехода в чиновники продолжал работать в сфере педагогики.

При этом в войсках его не видели и представители ФСБ. По данным “Ъ”, на все его заявления из пунктов отбора на военную службу приходили стандартные ответы о том, что органами госбезопасности дана отрицательная рекомендация о направлении его в подразделения на линию боевого соприкосновения. Фигурант обжаловал отказы, но его заявления были отклонены.

В феврале этого года, когда дело поступило в Красногорский горсуд Подмосковья, обвиняемый снова попросился на СВО. На этот раз его заявлению дали ход. Уголовное дело в отношении господина Бронштейна приостановили, и суд над остальными обвиняемыми продолжался без экс-чиновника.

По версии следствия, в 2023 году господин Бронштейн, «используя свое служебное положение и зная о выделении бюджетных средств для внедрения цифровой образовательной среды в школах региона», получил взятку от ректора Корпоративного университета развития образования (КУРО) Андрея Лубского. С ним он был знаком много лет, еще с тех пор, когда был директором одной из московских общеобразовательных школ. Взятки в размере 25 млн руб. платились, как посчитали в ФСБ и СКР, за «обеспечение беспрепятственного заключения контрактов о поставке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области» на общую сумму более 1 млрд руб.

Кроме того, чиновник также получил 8 млн руб. «от генерального директора ООО "Лига" за способствование беспрепятственному подписанию актов о приемке выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам на поставку мебели в образовательные учреждения области, а также за общее покровительство и попустительство по службе». Одна из руководителей КУРО от уголовной ответственности была освобождена как лицо, добровольно сообщившее о преступлении и способствовавшее его раскрытию. Но обвинения были предъявлены господину Лубскому, а также руководителю Дирекции модернизации образования Марии Потаповой, ее заместителю Ивану Андреенко и сотруднику учреждения Михаилу Мясникову. Илья Бронштейн свою вину признавал, однако настаивал, что получил совсем другие суммы и при совершенно других обстоятельствах.

Он давал показания, что Андрей Лубский привез ему только 10 млн руб., которые использовал для первого взноса при строительстве дачи, а 15 млн руб. тот спрятал у своего брата. Этот же фигурант, по мнению следствия, также являлся посредником в передаче взятки сотрудникам Дирекции модернизации образования за отсутствие претензии при приемке работ по капитальному ремонту двух подмосковных колледжей. Также госпожа Потапова обвинялась в фиктивном заключении договоров на оказание услуг по обеспечению транспортного сопровождения на сумму почти 4,5 млн руб., но эти эпизоды не имели к Илье Бронштейну никакого отношения. Все фигуранты были осуждены в мае этого года на сроки от семи до восьми с небольшим лет лишения свободы уже без участия в процессе экс-вице-премьера Подмосковья.

Сергей Сергеев