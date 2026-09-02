Трудинспекция проверит информацию о задержках зарплаты работникам «Volga Арены»

Госинспекция труда в Нижегородской области проверяет появившуюся в СМИ информацию о задержках зарплаты работникам субподрядной организации, задействованной на строительстве «Volga Арены» в Нижнем Новгороде. Ранее о задержках зарплаты сотрудникам «КСК Строй» из Московской области написал NN.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Ледовую арену на Стрелке по концессии с региональными властями строило ООО «Ледовый дворец» (принадлежит АО «Корпорация развития Нижегородской области»). В Корпорации сообщили, что концессионер довел средства до генподрядчика в соответствии с условиями договора, вмешиваться во взаимоотношения генерального подрядчика и субподрядных организаций концессионер и заказчик не могут. Вместе с тем Корпорация развития разбирается в сложившейся ситуации.

Как писал «Ъ-Приволжье», стоимость договора на строительство ледовой арены превысила 25 млрд руб. Спортобъект с опозданием более года ввели в эксплуатацию в августе 2026 года.

Галина Шамберина