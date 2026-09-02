Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Минфин США связал рост мировых цен на топливо с ударами ВСУ по энергетике России

Удары Украины по объектам российской энергетической инфраструктуры провоцируют рост мировых цен на топливо. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox.

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Фото: Sam Wolfe / Reuters

«Сейчас мы переживаем энергетический шок… из-за конфликта на Украине, потому что Украина решила атаковать российские энергетические объекты и нефтеперерабатывающие заводы»,— заявил господин Бессент. Атаки создают «давление на топливные цены во всем мире», отметил он.

Другой причиной энергетического шока министр назвал военные действия США против Ирана. «Конфликт в Иране закончится, и цены пойдут вниз. В целом они уже опускаются»,— подчеркнул министр.

12 августа Financial Times со ссылкой на источники писала, что вице-президент США Джей Ди Вэнс лично передал президенту Украины Владимиру Зеленскому требование Вашингтона прекратить удары по иностранным танкерам и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Стороны созванивались 31 июля. Некоторое время ВСУ воздерживались от ударов, однако 17 августа после загрузки на терминале КТК повреждения получил греческий танкер Suezmax «Скирос».

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд