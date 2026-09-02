Минфин США связал рост мировых цен на топливо с ударами ВСУ по энергетике России

Удары Украины по объектам российской энергетической инфраструктуры провоцируют рост мировых цен на топливо. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sam Wolfe / Reuters Фото: Sam Wolfe / Reuters

«Сейчас мы переживаем энергетический шок… из-за конфликта на Украине, потому что Украина решила атаковать российские энергетические объекты и нефтеперерабатывающие заводы»,— заявил господин Бессент. Атаки создают «давление на топливные цены во всем мире», отметил он.

Другой причиной энергетического шока министр назвал военные действия США против Ирана. «Конфликт в Иране закончится, и цены пойдут вниз. В целом они уже опускаются»,— подчеркнул министр.

12 августа Financial Times со ссылкой на источники писала, что вице-президент США Джей Ди Вэнс лично передал президенту Украины Владимиру Зеленскому требование Вашингтона прекратить удары по иностранным танкерам и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Стороны созванивались 31 июля. Некоторое время ВСУ воздерживались от ударов, однако 17 августа после загрузки на терминале КТК повреждения получил греческий танкер Suezmax «Скирос».