Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines заявила о планах дать дополнительные рейсы взамен отмененных

Авиакомпания Pegasus Airlines заявила, что со 2 сентября помимо отмененных все рейсы будут выполняться в соответствии с расписанием. Для пассажиров, пострадавших от отмен, планируется организация дополнительных рейсов. Такое заявление авиаперевозчика приводит Ассоциация туроператоров России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что 2 сентября, турецкая авиакомпания Pegasus Airlines отменила рейс из Самары в Анталью и из Антальи в Самару. Причем в Самару рейс вылетел из Антальи вечером 1 сентября, но развернулся. Отмена рейсов наблюдалась также в Москве и других регионах России.

Ассоциация туроператоров России сообщает, что авиаперевозчик Pegasus Airlines объяснил отмену рейсов в Россию в ночь с 1 на 2 сентября «техническими и эксплуатационными причинами» и заявил, что «дальнейшая программа сохраняется».

«Туроператоры, в свою очередь, размещают в отелях туристов, которые не смогли вылететь из Турции, и ждут информации по альтернативной перевозке. Тем, кто должен был вылететь из России, рекомендуют оставаться на связи с турагентом и ждать данных по новому рейсу», — отмечают в Ассоциации туроператоров России.

Руфия Кутляева