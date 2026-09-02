Германия закроет генконсульство России в Бонне после атак дронов в Лейпциге

Власти ФРГ официально обвинили Россию в инцидентах с дронами в Лейпциге и анонсировали закрытие генконсульства РФ в Бонне и Русского дома в Берлине, а также усложнение въезда в Германию для россиян. Президент РФ Владимир Путин указал на отсутствие доказательств причастности России к инцидентам и предположил, что эскалация связана с внутриполитическими проблемами Германии. Москва готовит ответные меры. Одна из возможных — закрытие Института Гёте в России.

Реакция президента РФ последовала через пару часов после совместной пресс-конференции главы МВД Германии Александра Добриндта и министра иностранных дел Йоханна Вадефуля. Первым взял слово Добриндт, заявивший, что злоумышленники в Лейпциге действовали по заказу российских государственных структур. «Мы исходим из того, что Германия — цель дальнейших гибридных атак России»,— отметил он.

Подробнее — в материале «Ъ» «По лейпцигскому счету».