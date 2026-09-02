В Орловской области частные киоски подчинили общим правилам

1 сентября в Орловской области вступил в силу приказ департамента промышленности и торговли, устанавливающий требования к размещению нестационарных торговых объектов на частных участках. Документ подписал глава ведомства Дмитрий Леонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Теперь владельцы киосков, павильонов и автолавок, работающие на частной земле, обязаны соблюдать базовые требования пожарной безопасности, законодательства о рекламе и безопасности дорожного движения, а также земельные, экологические и санитарные нормы.

Отдельно выделены требования «территориального планирования и градостроительного зонирования», а также обеспечения «беспрепятственного развития дорожно-уличной сети, беспрепятственного движения транспорта и пешеходов, комфортных и безопасных условий проживания граждан».

Раньше такие правила действовали только для НТО на государственной и муниципальной земле. Новый закон дает право региональным властям регулировать и частные территории.

В Орле по состоянию на 2025 год в схему включены 528 нестационарных торговых объектов (НТО) — киосков и павильонов, находящихся на муниципальной или государственной земле. О количестве таковых в частной собственности на сайте мэрии Орла данных не нашлось.

Между тем в Орле участники рынка наружной рекламы и чиновники спорят в судах, пытаясь выяснить регламент размещения рекламы. Компании хотят заменить аналоговые билборды на цифровые, но жалуются, что областной департмент земельных и имущественных отношений не согласовывает необходимые изменения в схему размещения рекламных конструкций, ссылаясь на «визуальную перегруженность» улиц Орла. Схема была принята в 2024 году и оспаривается до сих пор. Рекламщики настаивают, что отказ властей не мотивирован, а сделанные ими замечания про «визуальный шум» не подтверждены доказательствами.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Зачищенное небо».

Анна Швечикова