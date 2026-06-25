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Зачищенное небо

Орловские власти и рекламщики судятся из-за цифровых билбордов

В Орле между властями и участниками рынка наружной рекламы развернулась серия судебных разбирательств. Компании собираются заменить аналоговые билборды на цифровые, но жалуются, что областной ДИЗО не согласовывает необходимые изменения в схему размещения рекламных конструкций, ссылаясь на «визуальную перегруженность» улиц Орла. Схема была принята в 2024 году и тоже оспаривается до сих пор. Эксперты расходятся в оценке перспектив конфликта.

Пустой рекламный щит

Пустой рекламный щит

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

19-й апелляционный арбитраж 15 июня принял к производству жалобу департамента госимущества и земельных отношений правительства Орловской области (ДИЗО) на одно из целой череды решений нижестоящей инстанции, вставшей на сторону рекламных операторов в споре с ведомством. До этого в апреле орловский арбитраж признал незаконным отказ в согласовании внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций в облцентре, в частности — установки светодиодных экранов вместо аналоговых щитов.

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Истцом выступает волгоградский ООО «Аутдорсервис», к претензиям в качестве третьих лиц присоединились еще ряд орловских предпринимателей из сферы рекламы, включая местного ИП Эдуарда Емельянова, Геннадия Сидорова (участвует в деле как физлицо), Александра Ермолаева (также как физлицо) и ИП Олега Волобуева, а также нескольких других. Данный спор касается конструкций по трем адресам: Наугорское, Карачевское и 3-е Московское шоссе.

Следующее заседание в апелляции пройдет 10 июля.

Как выяснил «Ъ-Черноземье», всего в арбитражных судах разных уровней рассматривается не менее десятка подобных споров вокруг конструкций в Орле.

Рекламщики настаивают, что отказ чиновников не мотивирован, а сделаные ими ссылки на «перегруженность» и «визуальный шум» не подтверждены доказательствами. Суд первой инстанции с этим уже согласился. По его мнению, критерии и признаки, характеризующие «внешний архитектурный облик сложившейся застройки», законом о рекламе не установлены, а требования к конструкциям должны определяться актом местного самоуправления.

На момент обращения «Аутдорсервиса» в арбитраж таких нормативных актов в Орле не существовало.

Как отметил суд, ни департамент, ни управление градостроительства не пояснили, чем именно цифровые экраны могли бы нарушить облик города, а понятие «визуальный шум» и вовсе носит оценочный характер.

Спор между бизнесом и властями начался с изменений в законодательстве. В апреле 2024 года вступил в силу федеральный закон № 98-ФЗ, который дал рекламораспространителям право пролонгировать договоры на установку конструкций на срок до десяти лет без проведения торгов. Для этого было достаточно обратиться в орган местного самоуправления. В Орле же участникам рынка воспользоваться этой нормой ряду предпринимателей не удалось.

Собеседник «Ъ-Черноземье», попросивший не называть его имени, пояснил, что после принятия закона мэрия «в сжатые сроки» внесла изменения в схему размещения рекламных конструкций, исключив из нее щиты — билборды и ситиборды.

Одновременно в схеме зафиксировали места для светодиодных экранов, однако рекламораспространителям отказывают в согласовании замены существующих конструкций на такие носители.

Действия властей связываются, по мнению источника «Ъ-Черноземье», со стремлением мэрии «зачистить небо от визуального мусора». В январе прошлого года мэр Орла Юрий Парахин сообщал в своем Telegram-канале о вступлении в силу постановления, регламентирующего размещение конструкций в рамках правил благоустройства.

Источник «Ъ-Черноземье» уточнил, что сейчас мэрия продолжает принуждать орловских рекламщиков к демонтажу конструкций, хотя многие из них являются предметом незавершенных разбирательств в региональном арбитраже. В качестве гарантий предприниматели через суд добиваются запрета на демонтаж.

15 июня на сайте облправительства напомнили, что в Схему города Орла «внесли глобальные изменения»: число отдельно стоящих рекламных конструкций сокращено с 354 до 62.

Остались только о светодиодные и видео-экраны, в то время как щиты полностью исключены. В 2025 году власти выдали 32 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, принято шесть и продлено пять разрешений, аннулировано 19. В этом году их выдано семь. По оценкам собеседника «Ъ-Черноземье», спорными могли оказаться не менее 70 рекламных конструкций в Орле. Лидером рынка по количеству рекламных щитов в регионе является орловский филиал тульского холдинга «Медиа траст» (также проходит третьим лицом в суде «Аутдорсервиса» и ДИЗО).

В ООО «Медиа траст Орел» предпочли не комментировать «Ъ-Черноземье» спор с властями. Согласно данным сайта, компания предоставляет рекламу в Орле на 41 билборде.

«Ъ-Черноземье» обратился за комментарием в правительство региона, там обещали ответить позднее. В мэрии Орла «Ъ-Черноземье» рассказали, что в 2024–2025 годах поступления в бюджет Орла от рекламной отрасли составляли от 33,5 до 40,8 млн руб., и в текущем году снижения доходов не ожидается. Там добавили, что муниципалитет вправе самостоятельно принимать решения о внесении изменений в схему: исключать одни места и добавлять другие. Чиновники настаивают, что новые требования закреплены в Правилах благоустройства «Город Орел», принятого орловским горсоветом 30 января.

В продлении договоров на билборды операторам было отказано, тогда как договоры на светодиодные экраны и сити-форматы в комплексе с остановками продлили на десять лет.

Власти подчеркивают, что все изменения направлены на формирование благоприятной городской среды и сохранение архитектурного облика Орла.

В ДИЗО правительства Орловской области пока не ответили на просьбу «Ъ-Черноземье» предоставить комментарий. По телефонам ООО «Аутдорсервис», указанным в ЕГРЮЛ, не ответили на звонки «Ъ-Черноземье». Третьи лица по спорам не согласились прокомментировать «Ъ-Черноземье» разбирательство публично от своего лица.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит считает решение арбитража первой инстанции, которая уже встала на строну бизнеса, законным: «ДИЗО в апреле не смог доказать в суде, что существующее размещение не соответствует архитектурному облику. Отстоять свою правоту рекламораспространители могут только таким путем, где каждый частный случай будет рассматриваться отдельно».

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Юрисконсульт «ЦПО групп» Андрей Манойлов отмечает, что федеральный закон не обязывает местные власти предоставлять владельцу рекламной конструкции альтернативное место для ее установки при изменении схемы размещения: «В связи с этим отказ ДИЗО с формальной точки зрения является правомерным. По иску органа местного самоуправления суд может признать разрешение на установку соответствующих конструкций недействительным (п. 3 ч. 20 ст. 19 Закона "О рекламе").

В настоящее время право на получение компенсационных рекламных мест в законодательстве не закреплено. Законопроект, который должен был ввести такое регулирование, рассматривался в Госдуме, однако 26 января этого года был снят с рассмотрения».

Руководитель юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев предполагает, что, если администрация попросит назначить экспертизу, то «логика будет как с объектами культурного наследия и застройкой», где легко доказывается наличие диссонанса с архитектурной средой: «Создает ли билборд диссонанс с окружающей, насколько вписывается здесь рекламная конструкция. Это оценочные категории, и практика будет сначала идти по простому пути — как эксперт скажет, так и будут суды выносить решения. Если бы администрация представила положительное экспертное заключение еще в досудебном порядке, ее решение могло бы устоять. Поэтому, может быть, они додумаются провести экспертизу».

Анна Швечикова