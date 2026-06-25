Зачищенное небо

В Орле между властями и участниками рынка наружной рекламы развернулась серия судебных разбирательств. Компании собираются заменить аналоговые билборды на цифровые, но жалуются, что областной ДИЗО не согласовывает необходимые изменения в схему размещения рекламных конструкций, ссылаясь на «визуальную перегруженность» улиц Орла. Схема была принята в 2024 году и тоже оспаривается до сих пор. Эксперты расходятся в оценке перспектив конфликта.

Пустой рекламный щит

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

19-й апелляционный арбитраж 15 июня принял к производству жалобу департамента госимущества и земельных отношений правительства Орловской области (ДИЗО) на одно из целой череды решений нижестоящей инстанции, вставшей на сторону рекламных операторов в споре с ведомством. До этого в апреле орловский арбитраж признал незаконным отказ в согласовании внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций в облцентре, в частности — установки светодиодных экранов вместо аналоговых щитов.

Истцом выступает волгоградский ООО «Аутдорсервис», к претензиям в качестве третьих лиц присоединились еще ряд орловских предпринимателей из сферы рекламы, включая местного ИП Эдуарда Емельянова, Геннадия Сидорова (участвует в деле как физлицо), Александра Ермолаева (также как физлицо) и ИП Олега Волобуева, а также нескольких других. Данный спор касается конструкций по трем адресам: Наугорское, Карачевское и 3-е Московское шоссе.

Следующее заседание в апелляции пройдет 10 июля.

Как выяснил «Ъ-Черноземье», всего в арбитражных судах разных уровней рассматривается не менее десятка подобных споров вокруг конструкций в Орле.

Рекламщики настаивают, что отказ чиновников не мотивирован, а сделаные ими ссылки на «перегруженность» и «визуальный шум» не подтверждены доказательствами. Суд первой инстанции с этим уже согласился. По его мнению, критерии и признаки, характеризующие «внешний архитектурный облик сложившейся застройки», законом о рекламе не установлены, а требования к конструкциям должны определяться актом местного самоуправления.

На момент обращения «Аутдорсервиса» в арбитраж таких нормативных актов в Орле не существовало.

Как отметил суд, ни департамент, ни управление градостроительства не пояснили, чем именно цифровые экраны могли бы нарушить облик города, а понятие «визуальный шум» и вовсе носит оценочный характер.

Спор между бизнесом и властями начался с изменений в законодательстве. В апреле 2024 года вступил в силу федеральный закон № 98-ФЗ, который дал рекламораспространителям право пролонгировать договоры на установку конструкций на срок до десяти лет без проведения торгов. Для этого было достаточно обратиться в орган местного самоуправления. В Орле же участникам рынка воспользоваться этой нормой ряду предпринимателей не удалось.

Собеседник «Ъ-Черноземье», попросивший не называть его имени, пояснил, что после принятия закона мэрия «в сжатые сроки» внесла изменения в схему размещения рекламных конструкций, исключив из нее щиты — билборды и ситиборды.

Одновременно в схеме зафиксировали места для светодиодных экранов, однако рекламораспространителям отказывают в согласовании замены существующих конструкций на такие носители.

Действия властей связываются, по мнению источника «Ъ-Черноземье», со стремлением мэрии «зачистить небо от визуального мусора». В январе прошлого года мэр Орла Юрий Парахин сообщал в своем Telegram-канале о вступлении в силу постановления, регламентирующего размещение конструкций в рамках правил благоустройства.

Источник «Ъ-Черноземье» уточнил, что сейчас мэрия продолжает принуждать орловских рекламщиков к демонтажу конструкций, хотя многие из них являются предметом незавершенных разбирательств в региональном арбитраже. В качестве гарантий предприниматели через суд добиваются запрета на демонтаж.

15 июня на сайте облправительства напомнили, что в Схему города Орла «внесли глобальные изменения»: число отдельно стоящих рекламных конструкций сокращено с 354 до 62.

Остались только о светодиодные и видео-экраны, в то время как щиты полностью исключены. В 2025 году власти выдали 32 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, принято шесть и продлено пять разрешений, аннулировано 19. В этом году их выдано семь. По оценкам собеседника «Ъ-Черноземье», спорными могли оказаться не менее 70 рекламных конструкций в Орле. Лидером рынка по количеству рекламных щитов в регионе является орловский филиал тульского холдинга «Медиа траст» (также проходит третьим лицом в суде «Аутдорсервиса» и ДИЗО).

В ООО «Медиа траст Орел» предпочли не комментировать «Ъ-Черноземье» спор с властями. Согласно данным сайта, компания предоставляет рекламу в Орле на 41 билборде.

«Ъ-Черноземье» обратился за комментарием в правительство региона, там обещали ответить позднее. В мэрии Орла «Ъ-Черноземье» рассказали, что в 2024–2025 годах поступления в бюджет Орла от рекламной отрасли составляли от 33,5 до 40,8 млн руб., и в текущем году снижения доходов не ожидается. Там добавили, что муниципалитет вправе самостоятельно принимать решения о внесении изменений в схему: исключать одни места и добавлять другие. Чиновники настаивают, что новые требования закреплены в Правилах благоустройства «Город Орел», принятого орловским горсоветом 30 января.

В продлении договоров на билборды операторам было отказано, тогда как договоры на светодиодные экраны и сити-форматы в комплексе с остановками продлили на десять лет.

Власти подчеркивают, что все изменения направлены на формирование благоприятной городской среды и сохранение архитектурного облика Орла.

В ДИЗО правительства Орловской области пока не ответили на просьбу «Ъ-Черноземье» предоставить комментарий. По телефонам ООО «Аутдорсервис», указанным в ЕГРЮЛ, не ответили на звонки «Ъ-Черноземье». Третьи лица по спорам не согласились прокомментировать «Ъ-Черноземье» разбирательство публично от своего лица.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит считает решение арбитража первой инстанции, которая уже встала на строну бизнеса, законным: «ДИЗО в апреле не смог доказать в суде, что существующее размещение не соответствует архитектурному облику. Отстоять свою правоту рекламораспространители могут только таким путем, где каждый частный случай будет рассматриваться отдельно».

Юрисконсульт «ЦПО групп» Андрей Манойлов отмечает, что федеральный закон не обязывает местные власти предоставлять владельцу рекламной конструкции альтернативное место для ее установки при изменении схемы размещения: «В связи с этим отказ ДИЗО с формальной точки зрения является правомерным. По иску органа местного самоуправления суд может признать разрешение на установку соответствующих конструкций недействительным (п. 3 ч. 20 ст. 19 Закона "О рекламе").

В настоящее время право на получение компенсационных рекламных мест в законодательстве не закреплено. Законопроект, который должен был ввести такое регулирование, рассматривался в Госдуме, однако 26 января этого года был снят с рассмотрения».

Руководитель юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев предполагает, что, если администрация попросит назначить экспертизу, то «логика будет как с объектами культурного наследия и застройкой», где легко доказывается наличие диссонанса с архитектурной средой: «Создает ли билборд диссонанс с окружающей, насколько вписывается здесь рекламная конструкция. Это оценочные категории, и практика будет сначала идти по простому пути — как эксперт скажет, так и будут суды выносить решения. Если бы администрация представила положительное экспертное заключение еще в досудебном порядке, ее решение могло бы устоять. Поэтому, может быть, они додумаются провести экспертизу».

Анна Швечикова