Прокуратура проверит борского регоператора из-за навалов мусора

Власти просят природоохранную прокуратуру рассмотреть вопрос о привлечении к административной ответственности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в муниципальном округе Бор — АО «Ситиматик — Нижний Новгород». Минэкологии Нижегородской области усилило контроль за ликвидацией образовавшихся около контейнеров навалов мусора, из-за которых борская администрация ранее ввела режим повышенной готовности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Для стабилизации ситуации с 1 сентября мусороперегрузочные станции начали принимать отходы от граждан напрямую. Как считают в минэкологии, это избавит жителей от необходимости оставлять мусор рядом с контейнерными площадками.

Кроме того, сотрудники администрации вместе с волонтерами ежедневно объезжают территорию, по каждому навалу определяют ответственного и срок устранения. Для ускорения уборки мусора дополнительно задействована муниципальная техника.

«Мы понимаем, что ситуация требует не разовых решений, а постоянного контроля и четкого взаимодействия всех ответственных служб», — отметил первый заместитель министра экологии Артем Бафанов.

Галина Шамберина