Борская администрация ввела режим повышенной готовности из-за мусора

Администрация муниципального округа Бор ввела режим повышенной готовности из-за навалов мусора. Постановление принято 19 июня по итогам выездного совещания под председательством заместителя министра экологии Нижегородской области Артема Бафанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В документе указано, что обстановка с ростом мусорных навалов признана критической, она способна привести к чрезвычайным ситуациям.

Муниципальному управлению благоустройства поручено рассмотреть возможность увеличения количества контейнеров для сбора ТКО на 10%, регоператору АО «Ситиматик - Нижний Новгород» — вывозить мусорные навалы с учетом вновь установленных контейнеров.

Галина Шамберина