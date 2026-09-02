В порту Суходол могут построить зерновой терминал мощностью до 3 млн тонн

ЦРПИ и «Деметра Холдинг» планируют подписать на ВЭФ-2026 соглашение о создании зернового терминала в Суходоле мощностью до 3 млн тонн. Об этом 2 сентября на ВЭФ сообщил гендиректор близкой к ЦРПИ «Трансфин-М» Иннокентий Алафинов и подтвердил представитель «Деметра Холдинга».

Сейчас Суходол — преимущественно угольный порт с соответствующим терминалом мощностью 20 млн тонн, но владелец стремится к его диверсификации. В 2024 году в эксплуатацию введен универсальный причал и планируется, уточнил господин Алафинов, развивать контейнерную площадку — сначала небольшую, на 30 TEU, а потом «смотреть уже в сторону большого контейнерного терминала».

Функция «Трансфин-М» в контексте зернового терминала — в организации финансирования, развитии самого порта плюс помощь «коллегам из ЦРПИ сформировать весь этот проект», пояснил “Ъ” господин Алафинов. По его словам, сроки ввода пока не определены, что касается финансирования, главная сложность — это ключевая ставка. «Нам надо возвращаться к фабрике проектного финансирования, в том числе через ВЭБ.РФ,

Подробнее — в материале «В этом есть дальневосточное зерно».