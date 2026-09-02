Мужчине, который выстрелил в напавшего на церковь в Москве, не предъявят обвинений
Силовики не планируют возбуждать дело и предъявлять обвинение мужчине, который выстрелил в напавшего на церковь в Москве 1 сентября. Как сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник, после инцидента стрелка доставили в отдел, где проверили лицензию на оружие. После допроса его отпустили домой.
Нападение на церковь Святых жен-мироносиц в Марьино произошло утром 1 сентября. Как рассказал настоятель церкви, психически нестабильный мужчина сначала напал на служителей храма, а затем и на фельдшеров, прибывших помочь агрессору. Затем мужчина схватил лопату и начал избивать ею сотрудницу скорой помощи.
Обезвредить нападавшего помогли прохожие, один из них выстрелил из травматического пистолета. Мужчина скончался на месте. Пострадавшую сотрудницу скорой госпитализировали с переломом основания черепа в НИИ Склифосовского. Помимо нее, пострадали еще два человека.
Подробнее — в материале «Ъ» «С лопатой под выстрел».
В сентябре 2025 года в американском городе Гранд-Бланк штата Мичиган произошла стрельба в мормонской церкви, где 40-летний мужчина направил грузовик в здание, затем стрелял по прихожанам и поджег церковь, в результате чего погибли два человека и пострадали восемь.
Ранее, в марте 2026 года, в синагоге в Мичигане произошло нападение стрелка, который въехал в здание на автомобиле, после чего начался пожар, а сам нападавший был найден мертвым в автомобиле со взрывчаткой; в результате этого инцидента пострадали 30 сотрудников правоохранительных органов от отравления дымом.