С лопатой под выстрел

На юго-востоке Москвы мужчина с лопатой набросился на служителей местного храма и бригаду медиков, приехавших, чтобы его успокоить. Один из прихожан застрелил виновника ЧП, стрелка задержали. Несколько человек пострадали. Женщину-фельдшера госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церковь Святых жен-мироносиц в Марьино

Фото: Храм святых Жен-Мироносиц в Марьино, г.Москва во Вконтакте Церковь Святых жен-мироносиц в Марьино

Фото: Храм святых Жен-Мироносиц в Марьино, г.Москва во Вконтакте

Как рассказал СМИ настоятель цервки Святых жен-мироносиц на Белореченской улице в Марьино, примерно в 9:50 29-летний мужчина пришел в храм и стал вести себя неадекватно: приставал к служителям и скандалил. Затем он убежал в близлежащий Дюссельдорфский парк.

Священники, по словам настоятеля, знали, что скандалист страдает психическим заболеванием, и вызвали бригаду скорой психиатрической помощи. Однако на вызов приехала обычная скорая.

Когда врачи попытались успокоить мужчину, он напал на фельдшеров и служителей церкви. Затем он увидел у входа лопату, схватил ее и начал избивать сотрудницу скорой помощи.

В результате женщину-фельдшера госпитализировали в НИИ Склифосовского с рубленой раной головы, у нее диагностировали черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Помимо нее пострадали два человека — женщина—служитель храма и прохожий, пытавшийся заступиться за врачей.

Тем временем на место вызвали еще одну бригаду врачей и сотрудников Росгвардии. Возмутителя спокойствия скрутили, и в этот момент прозвучал выстрел. Нападавший скончался на месте.

По предварительным данным, пистолет, из которого был сделан выстрел, был травматическим, куда именно попала пуля и точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Самого стрелка задержали, его проверяют, в частности, на законность владения оружием.

Личность погибшего была известна местным жителям. Ранее молодой человек занимался предпринимательством в сфере рекламного бизнеса и владел собственным агентством. Когда в бизнесе начались проблемы, он начал регулярно посещать церковь. В какой-то момент предпринимателю диагностировали параноидальную шизофрению и поставили на учет в психоневрологический диспансер. Мужчина регулярно получал лекарства и, по словам настоятеля, обычно был спокоен. Несколько лет назад, когда он только начал приходить на службы, у него был конфликт с другими прихожанами. Тогда служители церкви вызвали скорую психиатрическую помощь, и конфликта удалось избежать. Кроме того, погибший несколько раз попадал в больницу с обморожениями, так как засыпал на улице.

По данным СМИ, в последние две недели мужчина пребывал в подавленном состоянии. По сообщениям очевидцев, утром перед нападением он жаловался на галлюцинации и «голоса в голове» и просил вызвать скорую помощь.

Никита Черненко