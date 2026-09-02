Мирра Андреева начала US Open с победы над Джаниче Чен из Индонезии

В первом круге Открытого чемпионата США, продолжающегося в Нью-Йорке, победительница Roland Garros россиянка Мирра Андреева уверенно в двух партиях обыграла Джаниче Чен из Индонезии.

Андреева выглядела собранной, по сравнению с предыдущим матчем с Чен сразу на 22% повысила показатель попадания первой подачи, а ее соперница слишком часто допускала явные ошибки.

«Сегодня пыталась быть более агрессивной и как следует готовить свои атаки. Поэтому по сравнению с матчем в Цинциннати этот получился для меня более удачным»,— заметила Андреева, которая на US Open, в отличие от остальных трех турниров Большого шлема, ни разу не пробивалась дальше третьего круга.

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