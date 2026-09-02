Песков: президент Ирана не просил Россию о посредничестве в контактах с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным не просил о посредничестве России в контактах Ирана и США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не было»,— ответил господин Песков на вопрос «РИА Новости» о том, не поступало ли от господина Пезешкиана во время встречи такого запроса.

1 сентября саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке Владимир Путин встретился с президентом Ирана. Масуд Пезешкиан поблагодарил господина Путина за поддержку Ирана в конфликте с США. Он также заявил, что Иран готов вернуться к соблюдению меморандума об урегулировании конфликта с США, если американская сторона будет соблюдать свои обязательства.

Иран и США заключили меморандум о взаимопонимании 18 июня. Спустя три недели стороны возобновили атаки и вскоре объявили о приостановке режима прекращения огня. Очередной виток эскалации конфликта произошел в конце августа.

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