Муниципальные библиотеки могут исключить из доступа 50–70% своего фонда

Как выяснил «Ъ», Минцифры ищет возможность сохранить в библиотечном фонде и на рынке книги авторов-иноагентов и нежелательных организаций, которые были изданы до присвоения им этих статусов. В противном случае муниципальным библиотекам нужно будет исключить из доступа от 50% до 70% своего фонда, следует из доклада ведомства.

Директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев напомнил «Ъ», что нежелательными организациями в России признаны в том числе Фонд Сороса и Всемирный фонд дикой природы. Они в 1990-х годах финансировали издание русской классики и «лучшие образцы краеведческой литературы», отметил господин Григорьев. Также нежелательными объявлены международные университеты, включая Йельский, Беркли и Стэнфорд, которые выпускают учебники по физике, астрономии и математике.

Более того, в последнее время правоохранительные органы считают нарушающими закон даже те книги, что были выпущены при финансовой поддержке либо содействии нежелательных организаций, отметил в беседе с «Ъ» Владимир Григорьев. «Поэтому мы выступаем за необходимость обсуждения правоприменения или изменения действующего законодательства»,— пояснил он.

Источник «Ъ» в администрации президента сообщил, что инициатива находится на стадии межведомственного обсуждения и «готового решения пока нет». В докладе Минцифры по итогам 2025 года говорится, что действующее законодательство негативно влияет на муниципальные библиотеки.

Подробности — в материале «Ъ» «До иноагентства не считается».