Муниципальные библиотеки могут исключить из доступа 50–70% своего фонда
Как выяснил «Ъ», Минцифры ищет возможность сохранить в библиотечном фонде и на рынке книги авторов-иноагентов и нежелательных организаций, которые были изданы до присвоения им этих статусов. В противном случае муниципальным библиотекам нужно будет исключить из доступа от 50% до 70% своего фонда, следует из доклада ведомства.
Директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев напомнил «Ъ», что нежелательными организациями в России признаны в том числе Фонд Сороса и Всемирный фонд дикой природы. Они в 1990-х годах финансировали издание русской классики и «лучшие образцы краеведческой литературы», отметил господин Григорьев. Также нежелательными объявлены международные университеты, включая Йельский, Беркли и Стэнфорд, которые выпускают учебники по физике, астрономии и математике.
Более того, в последнее время правоохранительные органы считают нарушающими закон даже те книги, что были выпущены при финансовой поддержке либо содействии нежелательных организаций, отметил в беседе с «Ъ» Владимир Григорьев. «Поэтому мы выступаем за необходимость обсуждения правоприменения или изменения действующего законодательства»,— пояснил он.
Источник «Ъ» в администрации президента сообщил, что инициатива находится на стадии межведомственного обсуждения и «готового решения пока нет». В докладе Минцифры по итогам 2025 года говорится, что действующее законодательство негативно влияет на муниципальные библиотеки.
Подробности — в материале «Ъ» «До иноагентства не считается».
Действующие ограничения не привязаны к моменту выпуска книги: для материалов нежелательной организации запрет на распространение применяется независимо от даты выхода. Под риск попадают и издания, выпущенные российскими издательствами при финансовой поддержке такой организации, хотя четкого ответа, как обращаться с ними, в законе нет. Для книг с участием иноагентов действуют дополнительные ограничения: если иноагентом был автор, переводчик или иллюстратор, издание получает возрастную маркировку «18+», а с 1 сентября 2025 года запрещена просветительская деятельность иноагентов.
Практика уже показывает, что ограничение доступа может затрагивать не только выдачу читателю. В декабре 2023 года Европейский университет оштрафовали за хранение в библиотеке книг, выпущенных при финансовой поддержке нежелательных организаций, хотя вуз утверждал, что они находились в закрытом фонде и не выдавались. Поэтому библиотеки рискуют убирать из открытого доступа даже социально значимые и научно-просветительские издания, если связь с запрещенной организацией была косвенной.
Обсуждаемый Минцифры механизм должен устранить эту коллизию: отделить книги, изданные до присвоения статуса, от материалов, созданных уже после него, и отдельно определить, считаются ли их хранение и выдача участием в деятельности организации. Для этого предлагается либо изменить правоприменение, либо закрепить исключение непосредственно в законодательстве; пока такая конструкция остается предметом обсуждения.