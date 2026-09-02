Генконсульство России в Бонне прекратит выдачу паспортов 11 сентября

Генеральное консульство России в Бонне будет выдавать гражданам готовые паспорта до 11 сентября включительно в связи с закрытием диппредставительства. Затем невостребованные документы, включая необработанные заявления на выпуск паспортов, направят в посольство в Берлине, сообщили в дипмиссии.

«График получения: понедельник — четверг с 9:00 до13:00 и с 14:30 до 17:00, пятница — с 9:00 до 13:00», — указано в сообщении. Получить документы можно без предварительной записи. Информация о готовности публикуется в специальном разделе сайта диппредставительства.

1 сентября МВД Германии заявило о причастности России к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига в начале августа. Закрытие генконсульства в Бонне стало одной из принятых Берлином ответных мер. Российское посольство сообщило, что немецкие власти предписали сотрудникам генконсульства покинуть страну к 18 сентября.