Число безработных и вакансий выросло в Нижегородской области во II квартале

Количество граждан, обратившихся в службу занятости Нижегородской области, выросло во втором квартале 2026 года по сравнению с первым кварталом. Выросло и число вакансий, следует из данных Нижегородстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Обратившихся в службу занятости нижегородцев на конец июня насчитывалось 2,25 тыс. человек — на 11,5% больше по сравнению с концом марта. Всего на регистрационном учете в службе занятости состояли 3,98 тыс. человек, статус безработного из них имели 243 против 241 по итогам первого квартала. Пособие по безработице получали 220 человек.

Больше всего безработных нижегородцев в текущем году было зафиксировано на конец апреля — 339 человек.

Вакансий на конец июня в Нижегородской области было заявлено 33,67 тыс. — на 19,6% больше, чем на конец марта. Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию сохранилась на уровне 0,07 человека.

Уровень общей безработицы в апреле — июне составлял 0,9%: по предварительным итогам выборочного обследования, в среднем за этот период было 14,5 тыс. безработных.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец июня составил 0,01%.

Галина Шамберина