Воронежского адвоката будут судить в Москве за мошенничество

Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в отношении 42-летнего адвоката Воронежской областной коллегии адвокатов. В пресс-релизе ведомства не раскрывается имя обвиняемого. Собеседники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах и в юридических кругах говорят, что речь идет о Сергее Рощупкине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уголовное дело возбудило и расследовало управление Следственного комитета по Белгородской области. По версии следствия, в сентябре 2025 года адвокат получил от местного жителя 10 млн руб. якобы для передачи сотрудникам правоохранительных органов в качестве взятки за принятие решения о прекращении уголовного дела. По версии следствия, повлиять на это защитник не мог и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Белгородской области. По ходатайству следствия обвиняемого в апреле этого года отправили под домашний арест. Материалы дела будут направлены в Чертановский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Согласно данным адвокатской палаты Воронежской области, Сергей Рощупкин получил статус адвоката в 2018 году. Он работает в конторе «Корчагина и партнеры». Господин Рощупкин выступал защитником экс-ректора Воронежского опорного университета Сергея Колодяжного, который получил 7 лет и 7 месяцев колонии за присвоение преподавательских премий.

Сергей Толмачев