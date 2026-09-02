Гольфист Тайгер Вудс изменит показания о невиновности в ДТП под опиатами

Американский гольфист Тайгер Вудс собирается изменить показания о своей невиновности по делу о ДТП под воздействием запрещенных препаратов. Об этом со ссылкой на документы сообщает AP.

27 марта во Флориде Range Rover Вудса столкнулся с грузовиком и перевернулся. Спортсмен не пострадал, он выбрался через окно с пассажирской стороны. Гольфист был арестован за вождение в нетрезвом виде с причинением ущерба. Также ему были предъявлены обвинения в отказе от прохождения теста на содержание запрещенных веществ в крови. В полицейском протоколе было сказано, что при задержании у Тайгера Вудса нашли две таблетки опиоидного анальгетика гидрокодона.

Тайгер Вудс предстанет перед судом 2 сентября. Подробности о характере заявления спортсмена неизвестны. Представители гольфиста не ответили на запрос AP с просьбой предоставить дополнительную информацию.

50-летний Тайгер Вудс является 15-кратным победителем турниров серии «Мейджор», включая пять «Мастерсов». После ДТП он приостановил карьеру, чтобы «пройти курс лечения и сосредоточиться на своем здоровье».

Арнольд Кабанов