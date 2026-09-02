Жительнице Белгорода запросили 14 лет колонии за контрабанду девяти тонн кокаина

Жительницу Белгорода Оксану Зубареву судят за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Гособвинитель в прениях по уголовному делу госпожи Зубаревой запросил для нее 14 лет колонии со штрафом в 1 млн руб. Об этом «Ъ» рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Как рассказывал «Ъ», госпожа Зубарева считается организатором попытки перевозки в 2019 году 8,7 т кокаина из Венесуэлы в Марокко на контейнеровозе Eser. Во время остановки в Кабо-Верде местная полиция обнаружила на борту почти девять тонн кокаина, после чего были задержаны 11 граждан РФ, работавших на контейнеровозе. Через год местный суд приговорил их к срокам лишения свободы от 10 до 12 лет. В 2024 году россияне вернулись в РФ.

Во время рассмотрения уголовного дела в Белгородском районном суде Оксана Зубарева признала вину. Она заявила, что была втянута в преступление мужем — гражданином Испании, который занимался контрабандой наркотиков. Он находится в розыске.

Сергей Толмачев, Воронеж