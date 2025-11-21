Жительницу Белгородской области обвинили в контрабанде почти 9 т из Венесуэлы

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК). По делу проходит жительница Белгородской области Оксана Зубарева. Следствие считает ее организатором попытки перевозки в 2019 году 8,7 т кокаина из Венесуэлы на контейнеровозе Eser.

Как писал «Ъ», судно под флагом Панамы следовало из этой страны в Марокко. Оно остановилось в порту Прая из-за смерти одного из членов экипажа. Полиция обнаружила на борту почти 9 тонн кокаина, после чего были задержаны 11 граждан РФ, работавших на контейнеровозе. Через год местный суд приговорил их к срокам лишения свободы от 10 до 12 лет. В 2024-м россияне вернулись в РФ.

Как указано в сообщении Генпрокуратуры, именно по указанию Зубаревой судно забрало наркотики из порта Прая. Также, по версии следствия, у нее был сообщник из Испании. Уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство. Дело Оксаны Зубаревой рассмотрят в Белгородском райсуде.

Сергей Толмачев, Воронеж