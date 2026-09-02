Германия не стала использовать статью 4 НАТО после инцидента с дроном

Правительство ФРГ отказалось от планов задействовать механизм экстренных консультаций НАТО, несмотря на произошедший 5 августа инцидент с беспилотником в Лейпциге.

Как пишет Der Spiegel, в Берлине приняли решение не прибегать к четвертой статье договора НАТО, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. При этом в правительстве подчеркнули, что оставляют за собой право на более жесткий ответ в случае вероятных атак со стороны России.

Издание Bild уточняет, что статья 4 Устава НАТО, которая предусматривает срочные консультации союзников при возникновении угрозы безопасности одного из государств-членов, за всю историю альянса применялась девять раз. При этом Германия ни разу не использовала эту процедуру. Вместо формальной активации статьи немецкое правительство решило вынести проблему гибридных угроз на обсуждение в Совет НАТО.

Ночью 5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. БПЛА, как писали СМИ, находился рядом с украинским грузовым самолетом типа «Антонов», который перевозил боеприпасы. Правоохранительные органы ФРГ полагают, что это была диверсия. В посольстве России в Германии все обвинения назвали провокацией.