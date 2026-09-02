Минтранс указал на конкурентоспособность транспортных коридоров России

Благодаря своим транспортным коридорам Россия может предоставить конкурентоспособный, правильный и эффективный транспортно-логистический сервис. Об этом заявил замминистра транспорта страны Борис Ташимов.

По словам господина Ташимова, совокупный экспортный и импортный объем перевозок через Дальний Восток вырос на 6,5% — до 280 млн т в 2025 году. Морские перевозки увеличились на 7,4%, автомобильные — на 34,5%. Он также отметил перспективы развития других маршрутов — Северного морского пути, Трансарктического транспортного коридора, МТК «Север — Юг».

«Ключевая задача — это добиться того, чтобы транспортные коридоры не конкурировали между собой, чтобы они взаимно дополняли друг друга»,— рассказал замглавы Минтранса на сессии «Дальний Восток в архитектуре транспортных коридоров: от логистического хаба к драйверу экономического роста» во время Восточного экономического форума.

Такая же задача стоит и по видам транспорта, добавил Борис Ташимов. «Мы бы хотели, чтобы... отдельные виды транспорта взаимно дополняли друг друга. И мы видим действительно в этом потенциал»,— заключил замминистра.