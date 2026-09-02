Минтранс указал на конкурентоспособность транспортных коридоров России
Благодаря своим транспортным коридорам Россия может предоставить конкурентоспособный, правильный и эффективный транспортно-логистический сервис. Об этом заявил замминистра транспорта страны Борис Ташимов.
По словам господина Ташимова, совокупный экспортный и импортный объем перевозок через Дальний Восток вырос на 6,5% — до 280 млн т в 2025 году. Морские перевозки увеличились на 7,4%, автомобильные — на 34,5%. Он также отметил перспективы развития других маршрутов — Северного морского пути, Трансарктического транспортного коридора, МТК «Север — Юг».
«Ключевая задача — это добиться того, чтобы транспортные коридоры не конкурировали между собой, чтобы они взаимно дополняли друг друга»,— рассказал замглавы Минтранса на сессии «Дальний Восток в архитектуре транспортных коридоров: от логистического хаба к драйверу экономического роста» во время Восточного экономического форума.
Такая же задача стоит и по видам транспорта, добавил Борис Ташимов. «Мы бы хотели, чтобы... отдельные виды транспорта взаимно дополняли друг друга. И мы видим действительно в этом потенциал»,— заключил замминистра.
Взаимодополнение коридоров и видов транспорта означает не просто наличие нескольких маршрутов, а распределение контейнерного потока между портами, железной дорогой и автодорогами. Практический пример такой схемы — назначение Минтрансом в 2022 году трех дополнительных контейнерных поездов в сутки на Дальний Восток: число ниток графика довели до 22, а перевозки контейнеров в полувагонах поддержала скидка РЖД, продленная на весь 2023 год. Это позволяет вывозить груз из портов на тыловые терминалы, не оставляя всю нагрузку на морской инфраструктуре.
У модели есть инфраструктурные ограничения. Вывоз контейнеров полувагонами требует отправлять из дальневосточных портов 25 контейнерных поездов в сутки, а это, в свою очередь, предполагает развитие автодорожной сети и увеличение автопарка для доставки контейнеров с портов на тыловые терминалы. Кроме того, провозные возможности восточных железных дорог долгое время сдерживались высокой загрузкой путей российскими экспортными грузами, прежде всего углем, хотя провозная способность постепенно растет.