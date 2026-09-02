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Российские всадники допущены к международным турнирам с флагом и гимном

Совет Международной федерации конного спорта (FEI) снял ограничения с российских спортсменов. Всадников допустят к турнирам с флагом и гимном.

Пресс-служба Федерации конного спорта России сообщила, что решение вступит в силу 5 октября. Кроме того, FEI разрешила проводить соревнования на территории РФ.

«При этом для участия в международных стартах спортсменам необходимо в полном объёме выполнять действующие минимальные квалификационные требования FEI (Minimum Eligibility Requirements). Исключений или освобождений от их выполнения не предусмотрено»,— говорится в релизе. Также отмечается, что FEI совместно с Международным агентством тестирования разрабатывают план по допинг-проверке российских всадников.

В 2022 году FEI отстранила российских и белорусских спортсменов из-за начала спецоперации на Украине. С 2023 года их допускали в нейтральном статусе.

Арнольд Кабанов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Снятие федерационных ограничений не означает автоматического доступа российских всадников к каждому международному старту. На практике участие может зависеть от требований страны — организатора, ее законодательства, визовых ограничений и предписаний государственных органов: решение спортивной федерации не отменяет эти внешние барьеры.

Поэтому эффект решения двухуровневый: FEI открывает допуск в рамках собственных соревнований, но фактическое возвращение на конкретный турнир будет определяться еще и правилами юрисдикции, где он проходит. Это оставляет разрыв между формальным разрешением и возможностью приехать и выступить.

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