Mitsubishi объявила о перезапуске внедорожника Pajero

Компания Mitsubishi Motors официально представила полностью обновленный Pajero, возродив популярную линейку внедорожников. Производство будет находиться на заводе в Таиланде. Продажи начнутся в Таиланде, Японии и Австралии уже в текущем году. С 2027 года модель появится примерно в 100 странах мира, включая страны АСЕАН, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Pajero выпускался с 1982 года. За четыре поколения было произведено более 3,29 млн автомобилей, которые продавались в общей сложности в 170 странах. В 2021 году производство модели было приостановлено.

Как отмечают опрошенные агентством Nikkei аналитики, перезапуском Pajero компания стремится восстановить свое глобальное присутствие и расширить продажи в условиях жесткого конкурентного давления со стороны китайских компаний. Mitsubishi ожидает, что модель поможет увеличить продажи в Японии на 50% по сравнению с предыдущим финансовым годом, примерно до 180 тыс. машин к 2030 году.

Екатерина Наумова