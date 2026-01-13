Структура китайской фирмы требует с тамбовской «Агродинамики» почти 86 млн

В Арбитражный суд Москвы поступил иск столичного ООО «Гермополис технология» (российская структура китайского производителя контрольно-измерительных систем Shaoxing Hermopo Technology) к тамбовскому ООО «Агродинамика» (входит в ГК «Терра групп»). Сумма требований составляет 85,9 млн руб. Суть их возникновения не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

В июле 2025 года «Гермополис технология» привлекалась в качестве третьего лица к спору «Агродинамики» с красноярским ООО «Томарина». Тамбовская фирма пытается взыскать с «Томарина» 1,1 млн руб. по договору, заключенному в феврале 2025-го. Ближайшее заседание по делу назначено на 20 января. Напрямую стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile, ООО «Агродинамика» зарегистрировано в Тамбове в 2022 году. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. Учредителями компании являются ее гендиректор Александр Рузаев (16,66%), Александр Кичатов и Сергей Шепелев (по 16,67%). Еще 50% принадлежат ООО «Терра групп» Андрея Карцева и Натальи Гарлик. В 2024 году выручка общества составила 442 млн руб., чистая прибыль — 8 млн руб. ООО «Гермополис технология» зарегистрировано в Москве в 2023 году. Уставный капитал — 1 млн руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Учредителем компании является ООО «Шаосин гермопо текнолоджи», зарегистрированное в китайском Шаосине. Выручка «Гермополис технология» в 2024 году составила 417 млн руб. при чистом убытке в 26 млн руб. Гендиректор — Чжу Сюэюн.

Егор Якимов