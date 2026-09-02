АвтоВАЗ исключил рост рынка новых легковых машин в России в 2027 году

Объем рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2026–2027 годах сохранится на уровне предыдущего года и составит 1,4–1,45 млн штук. Такой прогноз привел вице-президент по внешним связям АвтоВАЗа Сергей Громак на полях Восточного экономического форума.

«Мы видим определенный рост рынка, но рост этот все-таки незначительный, — сказал господин Громак (цитата по ТАСС). — Фундаментальных оснований для существенного роста рынка мы не видим».

В компании также сообщили, что в августе продажи новых Lada в России выросли на 3,3% в годовом выражении — до 29,2 тыс. штук. За восемь месяцев продали 212,3 тыс. Lada.

За 2025 год АвтоВАЗ продал на российском рынке 338,5 тыс. машин Lada, что на 26% меньше, чем годом ранее. За границу компания отгрузила 20,7 тыс. Lada. В 2024 году этот показатель превышал 21 тыс.