АвтоВАЗ исключил рост рынка новых легковых машин в России в 2027 году
АвтоВАЗ: в августе в России продали 29,2 тысячи новых Lada
Объем рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2026–2027 годах сохранится на уровне предыдущего года и составит 1,4–1,45 млн штук. Такой прогноз привел вице-президент по внешним связям АвтоВАЗа Сергей Громак на полях Восточного экономического форума.
«Мы видим определенный рост рынка, но рост этот все-таки незначительный, — сказал господин Громак (цитата по ТАСС). — Фундаментальных оснований для существенного роста рынка мы не видим».
В компании также сообщили, что в августе продажи новых Lada в России выросли на 3,3% в годовом выражении — до 29,2 тыс. штук. За восемь месяцев продали 212,3 тыс. Lada.
За 2025 год АвтоВАЗ продал на российском рынке 338,5 тыс. машин Lada, что на 26% меньше, чем годом ранее. За границу компания отгрузила 20,7 тыс. Lada. В 2024 году этот показатель превышал 21 тыс.
Смысл прогноза в том, что спрос ограничивает не только желание покупать машины, но и доступность финансирования. В декабре 2024 года льготный автокредит называли недоступным для части граждан из-за высоких ставок и жестких требований к заемщикам, а среди рисков для рынка назывались высокая ключевая ставка, рост цен, повышение НДС и утилизационного сбора; в 2025 году к ним также относили ослабление рубля.
Механизм особенно заметен в коммерческом транспорте: в декабре 2023 года средняя ставка по лизингу доходила до 23%, из-за чего малый и средний бизнес мог отказаться от покупки нового транспорта. Для Lada стабильный рынок означает необходимость бороться за уже имеющийся спрос: в мае 2025 года АвтоВАЗ стимулировал его скидками, а в июне 2026 года руководство допускало корректировку производственного плана.