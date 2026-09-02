В центре Орла девелопер Максим Володин строит 20-этажную высотку

В Орле местное ООО «Специализированный застройщик "Олимп"» приступило к строительству многоквартирного дома бизнес-класса на улице 1-я Посадская. Проект реализуется в рамках жилкомплекса «Олимп». Планируемая стоимость — 861,1 млн руб., следует из проектной декларации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЖК "Олимп" бизнес-класса на улице 1-я Посадская в Орле

Фото: единая информационная система жилищного строительства ЖК "Олимп" бизнес-класса на улице 1-я Посадская в Орле

Фото: единая информационная система жилищного строительства

20-этажный монолитно-кирпичный дом будет состоять из одного подъезда. Запроектировано 140 квартир с жилой площадью 8 116 кв. м: 68 однокомнатных, 51 и 20 двух- и трехкомнатных, одна четырехкомнатная. На первом этаже предусмотрено 40 нежилых помещений общей площадью 632,3 кв. м для магазинов, услуг и прочего бизнеса.

Завершение строительства запланировано на второй квартал 2029 года, передача квартир дольщикам — до 28 декабря 2029 года. Дом возведут без привлечения генподрядчика.

Дом возводится на земельном участке площадью 4 216 кв. м. Он находится в собственности застройщика на основании двух договоров купли-продажи от декабря 2025 года и мая 2026 года. Разрешение на строительство (РНС) выдано управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области в июле 2026 года, срок действия — до 29 декабря 2029 года. На территории будут детская и спортивная площадки, гостевые парковки на 58 машино-мест. Предусмотрено озеленение (21,3% территории), создание безбарьерной среды (пандусы, понижающие площадки, тактильная плитка).

Примечательно, что на этой улице (и на сопоставимом по размеру участке) в конце марта представитель ООО «Ред групп» Денис Зенов презентовал проект строительства другого 19-этажного дома. Данных о начале работ не появлялось на портале «Единой информационной системы жилстроительства», РНС компания на тот момент не получила.

По данным Rusprofile, застройщиком выступает ООО «СЗ "Олимп"», зарегистрированное в Орле в ноябре 2025 года. Единственным учредителем и генеральным директором компании является Максим Володин. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компания специализируется на строительстве объектов бизнес-класса, текущий проект — первый в портфеле застройщика. Основным видом деятельности является работа в качестве заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Господин Володин также выступает учредителем ООО СЗ «Орел недвижимость» и ООО СЗ «Технострой 5» (70% долей), а также гендиректором ООО СЗ «Технострой 3». Часть компаний исторически связаны с бизнес-структурами орловского девелопера Николая Караиванова. Финансовая отчетность за 2025 год отсутствует.

«Ъ-Черноземье» писал в апреле, что в Орле инвестиции в масштабный жилкомплекс на левом берегу Оки дошли до 2,5 млрд руб.

Анна Швечикова