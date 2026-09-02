В Бурятии построят завод калийных удобрений мощностью 1 млн тонн в год

В Северо-Байкальском районе Республики Бурятия построят Новоуоянский калийный комбинат по производству калийных удобрений и глинозема. Соглашение о строительстве подписали на Восточном экономическом форуме правительство Бурятии и ООО «Байкал Недра Гео», сообщил глава региона Алексей Цыденов.

Производство разместится на базе месторождения «Калюмное», запасы сынныритовых руд которого оцениваются в 2 млрд тонн. Это позволит обеспечивать производственный процесс на протяжении более 100 лет. Предполагается, что после выхода на полную мощность предприятие будет производить до 1 млн тонн продукции калийной группы и 700 тыс. тонн по группе металлов в год. На проектную мощность комбинат выйдет в 2030–2031 годах. Планируется создать около 1 тысячи рабочих мест. Производственный портфель предприятия будет включать в себя сульфат калия, калимагнезию, гидроксид калия, металлургический глинозем, железорудный концентрат и белую сажу.

Оператор месторождения лицензию на его разработку получил в 2017 году с правом поиска, разведки и добычи сыннырита на площади более 41 кв. км. В настоящее время ООО «Байкал Недра Гео» получила положительное экспертное заключение на проект разведочных работ. «Поддержка государства в лице правительства Бурятии и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики позволит реализовать проект в установленные сроки», — прокомментировал генеральный директор предприятия Даниил Бавыкин.

Влад Никифоров, Иркутск