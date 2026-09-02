Владелец липецкой компании ответит в суде за организацию свалки на арендованном под возведение лыжной базы участке

Прокуратура Липецкой области утвердила обвинительное заключение в отношении учредителя ООО «Прагма» Романа Прохорова. Бизнесмена обвиняют в организации несанкционированной свалки на участке, выделенном под строительство горнолыжной базы. По данным надзорного ведомства, сумма нанесенного вреда превысила 55 млн руб. Дело, возбужденное по фактам причинения имущественного ущерба путем обмана (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) и незаконной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 171 УК РФ), направлено в Правобережный суд Липецка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов следствия, в феврале 2018 года Роман Прохоров, введя в заблуждение региональные власти, через свою компанию «Прагма» получил в аренду земельный участок площадью почти 325 тыс. кв. м в районе СНТ «Металлург-1» в областном центре с разрешенным использованием «Спорт». Участок передавался с условием возведения горнолыжной трассы к февралю 2027 года, однако бизнесмен не стал разворачивать строительство. Вместо этого он организовал на территории прием и хранение отходов третьего и четвертого классов опасности, не имея на это лицензии. В результате на участке образовался стихийный полигон, где экологи насчитали более 29 тыс. т мусора.

В счет возмещения причиненного ущерба арестовано все имущество обвиняемого.

По данным Rusprofile, ООО «Прагма» было зарегистрировано в Липецке в июле 2012 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Роман Прохоров. Директор — Екатерина Дружинина. С 2020 года компания отрабатывала с нулевыми финансовыми показателями.

В июне 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что липецкий арбитраж принял к рассмотрению иск министерства имущественных и земельных отношений региона о взыскании 14,7 млн руб. задолженности и пени с сентября 2023-го по март 2025-го за аренду земли с «Прагмы». По данным картотеки арбитражных дел, в августе суд полностью удовлетворил иск областных властей.

В начале мая прошлого года Арбитражный суд региона принял иск министерства имущественных и земельных отношений о признании «Прагмы» банкротом. В сентябре производство по делу прекратили из-за отсутствия у компании имущества и денег, а также из-за того, что заявитель не согласился финансировать процедуру банкротства.

Кабира Гасанова