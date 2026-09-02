В Совбезе России прокомментировали запрет «Маши и Медведя» на Украине

Запрет мультфильма «Маша и Медведь» на Украине свидетельствует лишь о том, что у России все получается. Такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

«Это обычный добрый мультик. И то, что замечают, запрещают, значит, у нас получается... Если вам плюют в спину, значит, вы бежите впереди»,— заявил господин Шевцов на брифинге во время Восточного экономического форума.

20 августа Украина ввела санкции против организаций, причастных к созданию мультфильма: «Анимаккорд Лтд», ООО «Маша и Медведь», ООО «Студия "Анимаккорд"», ООО «Студия МиМ». По версии украинских властей, мультфильм угрожает национальной безопасности из-за «пророссийских нарративов, замаскированных под детский контент». В Кремле раскритиковали такое решение и назвали «Машу и Медведя» примером «самых лучших человеческих качеств».