Напавший с ножом на студентов БГМУ подросток останется под арестом

Советский районный суд Уфы продлил арест подростка, который в начале февраля напал на жильцов общежития Башкирского государственного медицинского университета. Об этом сообщает телеканал UTV, информацию «Ъ-Уфа» подтвердили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 7 февраля подросток напал с ножом и ранил четверех студентов БГМУ из Индии, проживавших в общежитии вуза в Черниковке. Ранения получили также двое полицейских, задерживавших его.

В СИЗО обвиняемый в покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудников полиции пробудет до 7 октября.

Майя Иванова