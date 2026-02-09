Пятеро раненных из-за нападения на уфимское общежитие остаются в больницах

Пациенты, пострадавшие во время нападения в общежитии Башкирского государственного медицинского университета, идут на поправку, сообщил в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. По его словам, в больницах сейчас находятся пять человек. У троих из них состояние средней степени, у двоих легкой степени тяжести.

«Всем им оказывается необходимая медицинская помощь, а об их состоянии мне докладывают ежедневно»,— отчитался министр.

7 февраля 15-летний подросток напал с ножом и ранил четверых студентов из Индии, проживающих в общежитии БГМУ на Репина, 6 в Уфе, а также двоих полицейских, которые его задерживали. Также он нанес увечья самому себе.

В управлении СКР по Башкирии, как сообщал «Ъ-Уфа», возбудили уголовные дела о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ), а также о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Подробнее о субботнем нападении — в статье «Ъ» «Поножовщина в свободное от учебы время».

Майя Иванова